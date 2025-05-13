وزارة الصحة الفلسطينية: وفاة 57 طفلا في غزة جراء آثار الجوع

جنيف: قال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، إن سبعة وخمسين طفلا توفوا جراء آثار سوء التغذية خلال الحصار المستمر لقطاع غزة.

وتابع بيبركورن، خلال مكالمة فيديو، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تتحقق بعد من هذه الأرقام. ومع ذلك، أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لاحظت زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل العديد من المرضى الصغار المصابين بالالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز الهضمي. وقال إنه عادة لا يموت الأشخاص من الجوع وحده، بل يموتون من الأمراض المرتبطة به. وبحسب مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف تم الإعلان عن أنه في الأسابيع الأخيرة، ربما يكون أكثر من 57 طفلا قد توفوا بالفعل بسبب أزمة الغذاء.

(د ب أ)