وزارة الصحة: المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة توقف عن العمل

دبي: أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني اليوم الأربعاء أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في مؤتمر صحافي بثته قناة الجزيرة إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيسي، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.

وأضاف سكيك “نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة”.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان “توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل” وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.

وقالت في بيان إن “حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير”.

وأضافت “يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير”.

(رويترز)