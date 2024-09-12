وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيدا 

غزة: أعلنت وزارة الصحة التابعة بغزة الخميس أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرا على قطاع غزة ارتفعت إلى 41118 شهيدا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن 34 شخصا على الأقل استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية فيما أصيب 96 آخرين، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95125 في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الوزارة “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

ولا تفصّل وزارة الصحة بغزة عدد المقاتلين وعدد المدنيين. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.

بدأت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على مستوطنات غلاف غزة وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، استنادا إلى بيانات رسمية للاحتلال الإسرائيلي. ويشمل هذا العدد الأسرى قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول جيش الاحتلال إنهم لقوا حتفهم.

(وكالات)