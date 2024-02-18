وزارة الصحة: ثاني أكبر مستشفى في غزة “خرج عن الخدمة”

القاهرة: قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة الأحد، إن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة “خرج عن الخدمة”.

وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع “خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة”.

(رويترز)