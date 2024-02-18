وزارة الصحة: ثاني أكبر مستشفى في غزة “خرج عن الخدمة”

القاهرة: قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة الأحد، إن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة “خرج عن الخدمة”.
وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
وتابع “خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة”.
(رويترز)
جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود يدمر المستشفيات والحياة على أرض غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🐕🐕🐕🐕🐕