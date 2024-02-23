وزارة الصحة في القطاع: 23 شهيدا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل كوميدي في غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 23 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية دمّرت الجمعة منزل كوميدي فلسطيني مشهور في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وسوي منزل الكوميدي محمود زعيتر في منطقة دير البلح أرضا من جراء الضربة، وغالبية الضحايا من النساء والأطفال وفق الوزارة.

زعيتر الذي أصيب في الهجوم يتابعه على إنستغرام أكثر من 1,2 مليون شخص وفيديوهاته متداولة على نطاق واسع على منصة يوتيوب.

في فيديو نشره على الإنترنت بعد هجوم الجمعة، يبدو زعيتر وهو في الثلاثينيات من العمر يحمل طفلا مصابا ويقول بالعامية “كنت من أشد الرافضين أنه أي حدا يغادر غزة. وبدعي دعوة بقول يا رب ما تجبرني اطلع من عزة. يا رب ما تجبرني اطلع من غزة. يا رب ما تجبرني اطلع من غزة. من كتر ما انا بحب غزة وأهلها. بس شكله بدهن إيانا نطلع من غزة”، قبل أن ينفجر في البكاء.

“شكلهم بدهم يانا نطلع من غزة”.. تأثر الفنان محمود زعيتر بعد استهداف منزل عائلته بدير البلح في قصف إسرائيلي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/6nUzedCJ9u — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 23, 2024

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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة لمنزل تابع لعائلة الناشط والمؤثر الفنان محمود زعيتر

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ندعو له ولأهله بالسلامة التامة

إنا لله وإنا إليه راجعون #غزة_تحت_القصف #Gaza_Genocide pic.twitter.com/GjBvqItyX4 — سالم ربيح (@SalemRopp) February 23, 2024

وردا على سؤال طلب جيش الاحتلال إحداثيات الضربة وتوقيتها، من دون الإدلاء بأي تعليق.

و أجريت مع زعيتر مقابلة في مطلع العام 2014 بعدما لقيت محاكاته الساخرة لإعلان لبطل الفنون القتالية الممثل البلجيكي جان كلود فان دام، رواجا كبيرا.

في الإعلان يبدو فان دام واقفا فوق شاحنتين تسيران إلى الخلف، أما في النسخة الغزية فاستبدلت الشاحنتان بسيارتين يتم دفعهما بسبب شح الوقود.

وجاءت الضربة في توقيت لا يزال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة على أشده، مع سعي الدولة العبرية للقضاء على حماس ردا على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وشنّت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وتردّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدمّر على قطاع غزة وعمليات برية وحصار مشدّد. واستشهد 29514 فلسطينيا وأصيب 69616 شخصا، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

(وكالات)