مجازر مروعة.. 66 شهيدا و100 مصاب في قصف إسرائيلي للمنازل على دير البلح وحي الزيتونة وسط وشمال غزة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 29514 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في بيان ارتفاع الحصيلة “إلى 29514 شهيدا وإصابة 69616 جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 140 يوما على قطاع غزة”.

واستشهد 40 فلسطينيا وأصيب نحو 100 على الأقل، مساء الخميس، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال في المحافظة الوسطى في قطاع غزة كما استشهد 20 فلسطينياً على الأقل في قصف إسرائيلي عنيف على شارع خليفة في حي الزيتونة بمدينة غزة شمال القطاع، واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين، فجر الجمعة، في غارة على منزل بشرق رفح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في منشور عبر تلغرام، “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى، حيث قصفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 إصابة” على الأقل.

وأوضح أن “أكثر من 90 بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء”.

وحمّل الإعلام الحكومي بغزة “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة”.

وطالب “دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل”.

“وين عبود؟ كان في حضني وعايش”… سيدة فلسطينية تبحث عن طفلها بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في دير البلح. pic.twitter.com/5rqCadjWL9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 22, 2024

الاحتلال يدمر منزلاً في دير البلح فوق رؤوس ساكنيه pic.twitter.com/K7kAmRBGV2 — خبرني Khaberni (@khaberni) February 22, 2024

طفلة فلسطينية في إحدى المستشفيات ترتجف من الخوف بعد نجاتها من قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/p2S2l4mQGy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 22, 2024

غزة تباد والعالم لا يستطيع ايقاف الاجرام الصهيوني بحق المدنيين … مجزرة دير البلح 💔#خبرني #غزة_تُباد pic.twitter.com/sD8pZWPBnv — خبرني Khaberni (@khaberni) February 22, 2024

23 شهيد حتى الآن في مذبحة دير البلح وما زال هناك العشرات تحت الانقاض #غزة_الآن pic.twitter.com/TfqN2qgxcC — باسل ابو حسان (@BasilPal90) February 22, 2024

تغطية صحفية: “إصابة أعداد كبيرة من الأطفال، بعد قصـ،،ـف الاحـ،،ـتلال لمنازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة”. pic.twitter.com/Ie6hRLYOfP — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 22, 2024



واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين وجرح آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة “زلاطة” شرق رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

وفي جنوب القطاع، أعلنت وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي عاود اقتحام مجمع ناصر الطبي بخان يونس عقب الانسحاب منه واستمرار محاصرته في وقت سابق اليوم.

وقالت الوزارة في منشورين على منصة تلغرام إن “القوات الإسرائيلية عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي بأربع ناقلات جند بعد انسحابها منه”.

ومساء الخميس، أفادت وزارة صحة غزة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل مجمع ناصر الطبي، وتمركزها في محيطه ومحاصرته إلى جانب مشفى الأمل بذات المدينة.

ولفتت إلى أن “الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى، استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأكسجين”، دون ذكر تاريخ وفاتهم.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الوفيات في غرفة العناية المركزة بمستشفى ناصر، الذي قطعت إسرائيل الكهرباء عنه ومنعت جهاز الأوكسجين عن العمل، ارتفع إلى 8 حالات.

(وكالات)