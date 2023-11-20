وزارة الصحة في غزة تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي- (فيديو)

غزة: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن نحو 100 مريض تم إجلاؤهم الاثنين من المستشفى الإندونيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وذلك بعدما استهدفه صباحا قصف إسرائيلي دام.

وقال الطبيب اشرف القدرة “لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اجلائهم الى مستشفى ناصر في خان يونس” بجنوب قطاع غزة، مضيفا أن “مئة مريض آخر سيتم اجلاؤهم ليلا وسيتوزعون لاحقا على مستشفيات مختلفة في الجنوب”.

شاهد | وصول 200 جريح استشهد أحدهم من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع #غزة إلى مجمع ناصر الطبي في #خانيونس جنوبي القطاع#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/RxgTzcuFXD — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 20, 2023

(أ ف ب)