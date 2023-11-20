سياسة | عربي | فلسطين

وزارة الصحة في غزة تعلن إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي- (فيديو)

20 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

غزة: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن نحو 100 مريض تم إجلاؤهم الاثنين من المستشفى الإندونيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وذلك بعدما استهدفه صباحا قصف إسرائيلي دام.

وقال الطبيب اشرف القدرة “لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اجلائهم الى مستشفى ناصر في خان يونس” بجنوب قطاع غزة، مضيفا أن “مئة مريض آخر سيتم اجلاؤهم ليلا وسيتوزعون لاحقا على مستشفيات مختلفة في الجنوب”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
منذ 5 ساعات
استطلاع: 61 في المئة من الألمان يعارضون الحرب على غزة
4 - يونيو - 2024
إطلاق مبادرة لمساعدة طلاب الطب في جامعات غزة على إتمام دراستهم
4 - يونيو - 2024
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا موقعا للجيش الإسرائيلي في إيلات بصاروخ باليستي جديد- (فيديو)
3 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية