وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 1400 كادر طبي خلال الإبادة الإسرائيلية

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، أن 1400 من الكوادر الطبية استُشهدوا خلال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر تلغرام: “ارتقى أكثر من 1400 شهيد من الكوادر الصحية، فيما لا يزال نحو 360 من العاملين في القطاع الصحي رهن الاعتقال (بسجون إسرائيل)”.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 استهدفت إسرائيل معظم المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممنهج للمنظومة الطبية وحرمان آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين من الرعاية.

وبدعم أمريكي مطلق تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

(الأناضول)