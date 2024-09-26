وزارة الصحة في غزة تندّد بمعاملة “غير إنسانية” لجثث الشهداء

غزة: اتهمت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الخميس جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعاملة جثث منبوشة من القبور بطريقة “غير إنسانية”، مشيرة إلى أنّه وضع عشرات جثث الشهداء الفلسطينيين في حاوية من دون توثيق مناسب لها.

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الاتهامات، موضحا أنّ سياسته تقتضي بمعاملة الجثث “بكرامة واحترام”.

وتقوم قوات الاحتلال بانتظام بنبش جثث شهداء من غزة لتحديد ما إذا كانت تعود لرهائن تم احتجازهم خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وزعم جيش الاحتلال في بيان إنّ “عملية تحديد هوية الرهائن التي تجرى في مكان آمن وبديل، تضمن الظروف المهنية المثلى واحترام المتوفّي”.

وأضاف أنّ “الجثث التي لم يتم تحديد أنها تعود لرهائن أُعيدت بكرامة واحترام”.

غير أنّ وزارة الصحة في غزة أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد الأربعاء إرسال “حاوية تحتوي على 88 جثة من دون أي بيانات أو معلومات يمكن الاستدلال من خلالها على هوية وأصحاب الجثامين”.

واتهمت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ”نبش القبور وسرقة الجثامين”، مضيفة “نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن طريقة التعامل غير الإنسانية وغير الأخلاقية مع الجثامين”.

من جهته، أوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا أنّ اللجنة لم تشارك في نقل 88 جثة إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة لأنّها لم تكن مرفقة بالوثائق المناسبة.

وقال إنّ “الصليب الأحمر رفض المشاركة في استقبال الجثث لأنّه لم يتم الالتزام بالبروتوكولات المعمول بها، ولا توجد بيانات أو قوائم أو أدلّة تحدّد هوية الجثث، وليس لدينا أي معلومات عنها على الإطلاق”.

وأضاف “نؤكد حق كلّ العائلات في الحصول على معلومات بشأن أقاربها وأحبائها وإجراء مراسم الدفن بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية”.

(وكالات)