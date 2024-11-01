30 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية- (فيديو)

رجال الإنقاذ يقومون بإجلاء جثامين الشهداء من موقع غارة إسرائيلية استهدفت قرية البزالية في منطقة الهرمل بوادي البقاع اللبناني

“القدس العربي”: قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، إن 30 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي شهداء العدوان المتواصل على البلاد إلى 2897 على الأقل.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بلغ حتى الآن 13150.

2897 شهيدا و 13150 جريحا منذ بدء العدوان، وحصيلة يوم أمس 30 شهيدا و 103 جرحى pic.twitter.com/ygogFGlAC8 — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) November 1, 2024

واليوم الجمعة، استشهد عشرة أشخاص على الأقلّ في غارات إسرائيلية على قرى في منطقة بعلبك شرقي لبنان، وهي غارات لم تسبقها إنذارات إسرائيلية بالإخلاء.

وقالت وزارة الصحة إن “غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية” إلى “10 شهداء و24 جريحا”، بينهم 8 شهداء في قرية أمهز واثنان في الشروانة.

اثار العـ دوان على بلدة امهز pic.twitter.com/QglD1EqAk2 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 1, 2024

الدمار في مطعم ليالينا في بعلبك pic.twitter.com/zE32j2EuAe — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 1, 2024

الغارات الإســــــرائيلية التي استهدفت بعلبك الهرمل منذ الصباح وحتى اللحظة: بعلبك

طاريا

شمسطار

بين رسم الحدث وحربتا

بوداي

الخضر

ايعات

البزالية

نحلة

دورس

بدنايل

السعيدة

يونين

عدوس

اللبوة

حوش النبي pic.twitter.com/m9d187W3sD — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 1, 2024

ومساء الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة العلاق غرب بعلبك أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

واستهدفت غارة بلدة تبنين الجنوبية للمرة الثانية، بعد أن استهدفتها سابقا بعد ظهر اليوم.

كما استهدفت غارات مساء مدينة النبطية و بلدتي كفررمان ومزرعة مشرف في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم على بلدات جويا، وكفرا، وياطر الجنوبية.

غارة على مدينة #النبطية استهدفت مبنى في حي البياض فيه منزل الشهيد القائد #علي_داوود #جنوب_لبنان pic.twitter.com/yiIRHfPAeI — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) November 1, 2024

