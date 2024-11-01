سياسة | عربي

30 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية- (فيديو)

1 - نوفمبر - 2024

رجال الإنقاذ يقومون بإجلاء جثامين الشهداء من موقع غارة إسرائيلية استهدفت قرية البزالية في منطقة الهرمل بوادي البقاع اللبناني

حجم الخط
1

“القدس العربي”: قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، إن 30 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي شهداء العدوان المتواصل على البلاد إلى 2897 على الأقل.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بلغ حتى الآن 13150.

واليوم الجمعة، استشهد عشرة أشخاص على الأقلّ في غارات إسرائيلية على قرى في منطقة بعلبك شرقي لبنان، وهي غارات لم تسبقها إنذارات إسرائيلية بالإخلاء.

وقالت وزارة الصحة إن “غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية” إلى “10 شهداء و24 جريحا”، بينهم 8 شهداء في قرية أمهز واثنان في الشروانة.

ومساء الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة العلاق غرب بعلبك أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

واستهدفت غارة بلدة تبنين الجنوبية للمرة الثانية، بعد أن استهدفتها سابقا بعد ظهر اليوم.

كما استهدفت غارات مساء مدينة النبطية و بلدتي كفررمان ومزرعة مشرف في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم على بلدات جويا، وكفرا، وياطر الجنوبية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول حسن:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 7:06 م

    كما هو مدون في ارشيف الامم المتحدة صوتت هذه الاخيرة عام 1947 على تقسيم فلسطين الى دولتين واحدة فلسطنية والثانية يهودية وقد قبلت عصابة الهاجانا المجرمة هذا التقسيم واليوم ترفض حكومة الكيان الغاصب هذا المقترح من اساسه ويصوت كنسيت الرعب على منع قيام دولة فلسطينية تحت اي شكل كان ومع ذلك مازالت امريكا وبعض الغرب يدعم الصهاينة بسخاء .

    رد

أخبار ذات صلة

غارات إسرائيلية عنيفة على بلدتين جنوبي لبنان- (فيديو)
15 - أغسطس - 2025
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوب لبنان والبقاع
14 - أغسطس - 2025
إصابة شرطي جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان- (صور)
14 - أغسطس - 2025
شهيد جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان- (فيديو)
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية