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وزارة العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع شركة بوينغ لتجنب الملاحقة الجنائية

24 - مايو - 2025

تجميع طائرة بوينغ 737 ماكس في مصنع الشركة في واشنطن

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واشنطن: توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مع شركة بوينغ يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، وفقا لوثائق قضائية.

وقالت الوزارة الجمعة بالتوقيت المحلي إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأمريكية أو تستثمر أكثر من 1,1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444,5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث.

وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ومارس/ آذار 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها من خلال الإجراءات القانونية.

يشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية من خلال التعهد بتطبيق برنامج “الامتثال والأخلاقيات” ودفعت أيضا غرامة قيمتها 243,6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 24, 2025 الساعة 8:29 ص

    هه بوينغ ستنهار يا شطار والأيام بيننا 😅🛩️

    رد

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