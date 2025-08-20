وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً بشأن تزوير مسؤولي شرطة واشنطن بيانات الجرائم

واشنطن: فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في ما إذا كان مسؤولو الشرطة في واشنطن قد قاموا بتزوير بيانات الجرائم، حسبما أفاد مصدر مطّلع على التحقيق.

ويأتي التحقيق وسط تصاعد المواجهة السياسية بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمدينة حول السيطرة على إدارة الشرطة.

ولم يتضح على الفور ما هي القوانين الاتحادية التي يمكن أن يكون قد تم انتهاكها من خلال التلاعب المحتمل في بيانات الجرائم.

وزعم الرئيس دونالد ترامب أنّ الجريمة العنيفة في واشنطن تزداد سوءًا، عندما أمر بالسيطرة الاتحادية على إدارة الشرطة في المدينة، ونشر مئات من أعضاء الحرس الوطني في الشوارع. لكنه بالغ، أو أخطأ، في العديد من الحقائق حول السلامة العامة في واشنطن، حيث انخفضت معدلات الجريمة في السنوات الأخيرة.

ورفض مكتب عمدة واشنطن موريل باوزر التعليق على التحقيق.

كما لم يردّ متحدث باسم مكتب المدّعية العامة في واشنطن جينين بيرو على رسائل البريد الإلكتروني التي طُلب فيها تعليق.

(أ ب)