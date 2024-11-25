المدعي الخاص يوصي بوقف ملاحقة ترامب بشأن انتخابات 2020 والوثائق السرية

واشنطن: تقدم المدعي الخاص جاك سميث، الإثنين، بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى القضية إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

وعلى الفور، رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه “انتصار كبير”.

على الإثر، أعلن سميث أنه لن يلاحق ترامب بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

استأنف جاك سميث قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في تموز/يوليو على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

وأعلن سميث، الإثنين، أنه يتخلى عن هذا الاستئناف، بموجب سياسة وزارة العدل سابقة الذكر والتي تنطبق على هذا الوضع “غير المسبوق”، وفق قوله.

(أ ف ب)