وزارة العدل الأمريكية تنفي تورط شخصيات متنفذة بقضية إبستين

واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أيه” عدم العثور على دليل يثبت وجود قائمة بأسماء شخصيات متنفذة متورطة بفضيحة جيفري إبستين المعروفة إعلاميا بـ”ملفات إبستين”.

ونقلت صحيفة “أكسيوس” الأمريكية الاثنين عن وثيقة داخلية مؤلفة من صفحتين، أن السلطات الأمريكية أعادت فتح التحقيق بالقضية المثيرة للجدل التي اتُّهم فيها إبستين قبل سنوات بإنشاء شبكة للاستغلال الجنسي للقاصرات والدعارة.

وفي أغسطس/ آب 2018، عُثر على إبستين ميتا في السجن أثناء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات والولع الجنسي بالأطفال وإنشاء شبكة دعارة.

وأوضحت نتائج التحقيق أنه على خلاف الاعتقاد السائد، لم يُعثر على أي قائمة بأسماء عملاء أو شخصيات نافذة يُزعم أنهم شركاء لإبستين أو كان يتم ابتزازهم عبر شبكته.

وأضافت أن الخبراء راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن الذي كان محتجزا فيه إبستين، تحديدا في الليلة التي سبقت وفاته.

وذكرت أن النتائج خلصت إلى أن إبستين أقدم على الانتحار داخل زنزانته، نافية بذلك الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية.

وأكدت السلطات أنه لم تُرصد أدلة جديدة تستدعي فتح تحقيقات إضافية بحق أي شخصيات أخرى لم تُوجه لهم اتهامات سابقا.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما.

وتضمنت ملفات القضية أسماء الكثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

(الأناضول)