وزارة العدل التونسية تتوعد بمقاضاة كل من “يشوه” سمعة القضاة- (تدوينة)

تونس – “القدس العربي”:

توعدت وزارة العدل التونسية بمقاضاة جهات، لم تحدد هويتها، قالت إنها تعمل على تشويه سمعة بعض القضاة عبر بث شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكرت، في بيان مساء الخميس “ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف السادة القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعة القضاة بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم”.

وأكدت أنها شرعت في “إجراءات الملاحقات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من السيدات والسادة القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لوزارة العدل، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات”.

كما دعت القضاة إلى “مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين”.

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية انتقدت في مناسبات عدة ما قالت إنه استغلال للقضاء من قبل السلطة التنفيذية لتصفية حسابات سياسية مع المعارضة، فيما أكد الرئيس قيس سعيد التزامه باستقلال القضاء، لكنه أكد ضرورة “محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته وما زال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”.