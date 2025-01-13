وزارة المالية: إسرائيل تكبدت منذ بدء حرب غزة ما يصل إلى 125 مليار شيكل

القدس: قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة.

وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023.

وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمئة في ديسمبر كانون الثاني و7.3 بالمئة في 2024.

(رويترز)