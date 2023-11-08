وزارة المالية الإسرائيلية: زيادة العجز المالي بسبب الحرب الدائرة مع حماس

تل أبيب: أظهرت أرقام أولية صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي في البلاد ، زاد ليصل إلى 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو 22.9 مليار شيكل إسرائيلي(5.96 مليار دولار)، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مدى الأشهر الـ12 السابقة، من 1.5%، في الشهر السابق، فيما يزيد الإنفاق الحكومي بسبب الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، وتراجع إيرادات الضرائب.

وأضافت الوزارة أن العجز “غير الطبيعي” يعود إلى زيادة “كبيرة” في الإنفاق الحكومي، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك الدفع المسبق للموردين والسلطات المحلية، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأربعاء.

وتضخم الإنفاق الحكومي، ليصل إلى 9ر54 مليار شيكل إسرائيلي(14.3 مليار دولار)، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من 41.9 مليار شيكل إسرائيلي(10.9 مليار دولار)، خلال نفس الشهر العام الماضي.

(د ب أ)