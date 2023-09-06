“وزارة المعارف” الإسرائيلية تهدد المدارس المقدسية في حال اعتماد المنهاج الفلسطيني وقوات الاحتلال تواصل تفتيش حقائب الطلبة

القدس- “القدس العربي”:

استمرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس لليوم الثاني على التوالي، في تفتيش حقائب طلاب المدارس المقدسية في محاولة لمحاربة المنهاج الفلسطيني، فيما شنت عملية هدم واسعة في بلدة عناتا خدمة للمستوطنين.

وفي التفاصيل، هددت ما تسمى بـ “وزارة المعارف الإسرائيلية”، بسحب الترخيص من المدارس في مدينة القدس، في حال تدريس “المنهاج الفلسطيني الأصلي”، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ووجّهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبا رسمية لمدارس مدينة القدس، عنوانها “استلام كتب تعليمية لمؤسسة تعليمية من قبل بلدية القدس”، حول توزيع الكتب على المدارس، لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.

وهذه الكتب هي “كتاب المنهاج الفلسطيني المحرّف، وليس الكتب الأصلية”، حيث أعادت مؤسسات الاحتلال طباعة الكتب من جديد، وأجرت عليها عدة تغييرات أبرزها: شطب الدروس، شطب فقرات وتبديلها بأخرى، إلغاء آيات قرآنية وأحاديث وأبيات شعرية، استبدال الصور والآيات.. وغيرها”، وتدعي سلطات الاحتلال أن المضامين التي حُذفت من المناهج هي “مضامين تحريضية”.

وجاء في نص الكتاب إلى مدارس القدس، ثلاثة بنود وهي: “تمول وزارة التربية والتعليم توزيع كتب تعليمية لمؤسسات تعليمية في القدس الشرقية، حيث توزع الكتب التعليمية بواسطة بلدية القدس، ولا يوجد في الكتب الموزعة مضمون تحريضي ضد دولة إسرائيل”.

وفي البند الثاني جاء مخاطبا مدير المدرسة المقدسية: “أوقّع على استلام الكتب التعليمية التي لا يوجد فيها مضمون تحريضي ضد دولة إسرائيل”. وفي البند الثالث، أكدت الوزارة الإسرائيلية أنه في حال وُجدت في المؤسسة التعليمية كتب تعليمية فيها مضمون تحريضي، فإن الوزارة تدرس إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية.

وفي ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، تفتيش حقائب الطلبة عند مداخل المسجد الأقصى المبارك، بحثا عن كتب من المنهاج الفلسطيني في القدس.

#شاهد شرطة الاحتلال تفتش حقائب طلاب المدارس الموجودة داخل ساحات المسجد الأقصى وتصادر كتب المنهاج الفلسطيني. pic.twitter.com/VWiM06YhIs — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 6, 2023

وكانت شرطة الاحتلال قد استولت قبل يومين على كتب مدرسية من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة “رياض الأقصى” الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى، بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها.

كما استولت على كتب مدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تُدرّس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة.

واعتبرت محافظة القدس حينها أن استيلاء قوات الاحتلال على الكتب، اعتداء عنصري جديد على المدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني.

وقد أجبرت “وزارة المعارف” الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، أصحابَ المدارس على التوقيع على تعهد بأنها تسلّمت كتبا خالية من المنهاج الفلسطيني، وإلا فستتعرض تلك المدارس لإلغاء ترخيصها.

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، في عملية أمنية استمرت قرابة ثلاث ساعات، وهي العملية الأكبر منذ شهرين في البلدة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال فتحت منذ الصباح الباكر (الأربعاء) ثغرة في الجدار الفاصل، وأدخلت عبرها عددا من الجرافات والآليات، التي انتشرت في عدة مناطق من البلدة وشرعت بعملية هدم واسعة.

وقال مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، إن قوات الاحتلال هدمت تسع محلات تجارية تقع عند المدخل الشمالي لبلدة عناتا، من أجل توسعة الشارع الرئيسي، وهو الشارع المؤدي إلى بلدة الزعيّم ومدينة أريحا ويستخدمه المستوطنون، مبينا أن “إسرائيل” تسعى إلى تسهيل تنقل المستوطنين عبر هذا الشارع إلى مستوطنات “عنتوت” و”كفار أدوميم” و”بسغات زئيف”، كحلٍ للازدحام المروري صباح كل يوم.

وأوضح الرفاعي، أن الهدم الآخر كان في منطقة تسمى “البقعان” داخل عناتا، حيث تم هدم منزل حديث على وشك السكن، كلف أكثر من مليون شيقل (نحو 262 ألف دولار)، إضافة إلى هدم مزرعة للأغنام هناك وبركسات، بحجة أن هذه المنشآت والمزارع والبيوت قريبة من الجدار الفاصل.

وأضاف، أن عملية الهدم طالت أيضاً قاعة وديواناً لآل غيث.

وشدد الرفاعي، أن سلطات الاحتلال لم تسلم إخطارات أو تبليغ سابق قبل الشروع بالهدم، حتى أن محامي أحد أصحاب المحلات اتصل بالضابط الإسرائيلي المسؤول عن العملية وأبلغه باستنكار القيام بالهدم بدون إخطار مسبق، فرد عليه الضابط بأن هناك أوامر بهدم كل شيء قريب من الجدار.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مقدسيين، وجددت الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر هدمي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن “الاحتلال قد اعتقل الشابين أمير وفراس الرشق من البلدة القديمة في القدس، عقب الاعتداء عليهما جسديًا ولفظيًا، كما اعتقلت الشاب محمد علي درويش من بلدة العيسوية بعد اقتحام منزله”.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمنع سفر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، ومنعته من دخول أحياء القسم الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وطريق دخوله لحي الصوانة الذي يقطنه وطريق الخروج منه.

واقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وتواصل “منظمات الهيكل” المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام، حيث تبدأ الأعياد اليهودية برأس “السنة العبرية” يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول/ سبتمبر الحالي، وتليه أيام “التوبة العشر” التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم “عيد الغفران” يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه، ثم “عيد العرش” الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول/ سبتمبر، وحتى السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.