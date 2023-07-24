وزارة “شؤون المرأة” تندد بالتضييق على الأسيرتين شاهين وجرادات.. وأسرى “النقب” يحتجون على تفاقم أوضاعهم

غزة – “القدس العربي”:

نددت وزارة شؤون المرأة في غزة، بالهجمة التي تستهدف الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، وخاصة التضييقات المُمارسة مؤخراً، بحق الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات فيما يسمى “عيادة سجن الرملة”، في الوقت الذي نفذ فيه أسرى “سجن النقب” احتجاجا، على تفاقم أوضاعهم واكتظاظ غرف الأسر.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه وفقاً للمحامين والجهات المختصة بشؤون الأسرى، فإن شاهين وجرادات تعيشان ظروفاً صعبة وغير إنسانية، في عيادة السجن، حيث تتواجد الأسيرة جرادات كمرافقة لشاهين المصابة بالشلل نتيجة للإصابة البالغة التي تعرضت لها بإطلاق النار عليها أثناء اعتقالها.

وطالبت وزارة شؤون المرأة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بـ “التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرات المريضات، وتقديم العلاج اللازم لهن.

وفي هذا السياق، نفذ أسرى “عيادة سجن الرملة”، خطوات احتجاجية داخل العيادة، احتجاجا على نقل الأسيرتين فاطمة شاهين وعطاف جرادات.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي، أن الخطوات اشتملت على إغلاق القسم بشكل كامل، وإرجاع وجبات الطعام والأدوية، وعدم استقبال المحامين.

ويتواجد في “عيادة سجن الرملة” العديد من الأسرى المرضى المصابون بأمراض خطيرة، وبعضهم يعاني من الشلل أو بتر في أطرافه، وأخرين من أمراض سرطانية.