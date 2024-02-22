وزارة صحة غزة: استشهاد 97 فلسطينيا خلال غارات الاحتلال في غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 97 فلسطينيا على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ما يقارب 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب ما يقارب 132 آخرين بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 29410 فيما أصيب 69465 منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي عقب شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا واسعة النطاق على الجيب الساحلي في رد على هجوم شنه مقاتلو حماس على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأوضحت الوزارة بأن عددا من الشهداء الفلسطينيين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات العامة بسبب منع سلطات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

انتشال أشلاء أطفال استشهدوا بقصف الاحتلال

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، أنها قامت بانتشال أشلاء أطفال استشهدوا جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط قطاع غزة.

وقالت الجمعية في منشور على منصة إكس إن طواقمها “تنتشل أشلاء عدد من الشهداء الأطفال، عقب قصف الاحتلال فجر اليوم منزل في مدينة دير البلح”.

ولم تذكر الجمعية، عدد الأطفال الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المستهدف

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن الطيران الحربي والآليات المدفعية للاحتلال واصلت شن سلسلة هجمات على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

من جانبها قالت إذاعة الاحتلال إن قوات الفرقة 162 واصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عملياتها الهجومية في منطقة الزيتون بموازاة عمل الفرقة 98، زاعمة أنه تم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير البنى التحتية في مدينة خان يونس.

وأشارت الإذاعة إلى قيام مقاتلات الذراع البحرية بتدمير عدد من الزوارق التابعة لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة.

(وكالات)