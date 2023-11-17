وزراء إسرائيليون ينتقدون قرار السماح بدخول شاحنات وقود إلى غزة

تل أبيب: تسود حالة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بعدما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول كميات محدودة من وقود الديزل إلى قطاع غزة لأغراض إنسانية.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس إن قرار السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة قرار غير قانوني.

ودعا إلى إحداث تغيير بمجلس وزراء الحرب الذي اتخذ القرار. وطالب سموتريتش بأنه يلزم تمثيل كل حزب في الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بمجلس وزراء الحرب.

ويتألف مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والسياسي المعارض بيني جانتس وعضوين ليسا لهما حق التصويت، وقد تشكل بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب على غزة.

وذكر وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن عمليات تسليم الوقود تعني إعطاء إسرائيل للعدو “هدايا إنسانية”.

كما انتقد السياسي المعارض أفغيدور ليبرمان التدابير الأحادية الجانب، قائلا إنه لم ترد بادرة إنسانية من أولئك الذين يحتجزون الرهائن في قطاع غزة.

ويهدف وقود الديزل إلى ضمان توفير إمدادات طاقة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والحيلولة دون تفشي الأوبئة.

وبعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل الشهر الماضي، قطعت الحكومة الإسرائيلية إمدادات الطاقة والوقود عن قطاع غزة. وتخشى إسرائيل بحسب تصريحات مسؤوليها من إمكانية استخدام الوقود من قبل حماس ” لأعمال إرهابية أخرى “.

(وكالات)