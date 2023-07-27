وزراء “التعاون الإسلامي” يبحثون نهاية يوليو حوادث تدنيس المصحف

إسطنبول: أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، عن عقد اجتماع وزاري طارئ في 31 يوليو/تموز الجاري، لبحث تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

المنظمة قالت، في تغريدة: “بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية 14، وجمهورية العراق، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك”.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة ويقع مقرها في مدينة جدة بالسعودية.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دولة إسلامية، ما أثار ردات أفعال عربية وإسلامية غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي، فيما تبنت الأمم المتحدة قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

وفي 22 و26 و25 يوليو/تموز الجاري، أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة تُسمى “Danske Patrioter” (الوطنيون الدنماركيون) نسخا من المصحف الشريف أمام السفارتين الباكستانية والعراقية في كوبنهاغن، والسفارتين المصرية والتركية، والسفارتين الإيرانية والعراقية على الترتيب، تحت حراسة من الشرطة.

وبدأت هذه الموجة الجديدة من الاعتداء على المصحف الشريف في 28 يونيو/حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حين مزّق عراقي مقيم في السويد، يُدعى سلوان موميكا، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بـ”تنظيم تجمع” رضوخا لقرار قضائي بعد أن رفضت سابقا منح تصاريح لتجمعات ربما تشهد إساءات للإسلام.

(الأناضول)