وزراء الخارجية الأوروبيون يجتمعون الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل- (تدوينة)

بروكسل: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، إثر الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب بوريل على منصة إكس “عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل، دعوت إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء”. وأضاف “هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة”.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.

Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region.

