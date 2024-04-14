سياسة | دولي | أوروبا

وزراء الخارجية الأوروبيون يجتمعون الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل- (تدوينة)

14 - أبريل - 2024

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

حجم الخط
2

بروكسل: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، إثر الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب بوريل على منصة إكس “عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل، دعوت إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء”. وأضاف “هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة”.

وتابع “يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد للأمن الإقليمي”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي يجدّد التزامه أمن إسرائيل. في هذا الوضع الإقليمي المتوتر، لا يمكن أن يكون تصعيد جديد في مصلحة أحد. ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 4:19 م

    ههه الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان هل سيدخل في الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥

    رد
  2. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 14, 2024 الساعة 4:25 م

    العالم اجمع استبشر بتأديب الصهاينة و الجميع ينتضر المزيد حتى يزول احتلال فلسطين كل فلسطين ……!

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: مقترح ماكرون بتخفيف العقوبات عن سوريا يسعدنا
منذ 12 ساعة
كالاس: معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر
منذ 13 ساعة
تنديد فلسطيني وأوروبي بانتهاكات إسرائيل ضد المسيحيين
6 - مايو - 2025
مقررة الأمم المتحدة ألبانيز: علينا ألا ننتظر التاريخ ليحاكم فون ديرلاين ومن معها لتواطؤهم في إبادة غزة
4 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية