وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة- (تدوينة)

عمان: حذر وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق، مساء الثلاثاء، من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى “حرب شاملة”، ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

واجتمع وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي والعراقي فؤاد حسين في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان مشترك نشرته الخارجية الأردنية.

وبحث الوزراء الثلاثة “مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة”، وفق البيان دون تحديد موعد لانعقادها.

ويُطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم “الشام الجديد”، والذي بدأ الحديث عنه عقب عقد قمم عدة بين الدول الثلاث.

كما تناول الوزراء “التصعيد الخطير الجاري في المنطقة”، وأكدوا أن “وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة“.

وأدانوا “العدوان الإسرائيلي على لبنان”، وحذروا من أن “إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة”.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب”، مشددين على أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها”.

اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٤ على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى… pic.twitter.com/X1KgGPzdlk — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 25, 2024

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام؛ وأسفر عن 564 شهيدا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

كما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)