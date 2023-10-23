وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

بروكسل: يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق الاثنين لبحث الأزمة في الشرق الأوسط والدعم المستمر لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا.

وعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإن السؤال الرئيسي هو كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد في منع تصعيد الصراع إقليميا.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، يتعين على التكتل أن يوضح خلال الأشهر المقبلة كيف يجب أن يشارك في الالتزامات الأمنية المخطط لها من جانب الغرب.

واقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، تقديم التزامات تمويلية طويلة الأجل من أجل المساعدات العسكرية وكذلك استخدام أموال التكتل لدعم إرسال مقاتلات وصواريخ حديثة. وتحديدا، يريد بوريل جمع خمسة مليارات يورو (3ر5 مليار دولار) سنويا خلال الفترة من 2024 إلى نهاية .2027

ومن غير المتوقع أن يصدر عن اجتماع اليوم أي قرارات طويلة الأجل. وتتردد بعض الدول الأعضاء في التكتل حتى الآن في تقديم التزامات مالية جديدة طويلة الأجل لصالح أوكرانيا.

كما أن هناك اختلافات فيما يتعلق بتقييم رد فعل إسرائيل على الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

فعلى سبيل المثال، يتهم القادة الأسبان إسرائيل علنا بانتهاك القانون الدولي بدعوتها لإجلاء السكان من قطاع غزة. كما أنهم يدعمون الدعوات لوقف إطلاق النار.

ومن ناحية أخرى، يعارض زعماء دول مثل ألمانيا هذا التوجه ويؤكدون أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

كما يبحث الاجتماع أيضا الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

وبالإضافة إلى ذلك، ستجري بعد الاجتماع محادثات مع ممثلي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

(د ب أ)