وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا استثنائيا بشأن لبنان

بروكسل: عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعا استثنائياً عبر الإنترنت، لمناقشة التطورات الحاصلة في لبنان.

وجرى الاجتماع برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع كان تشاوريا وغير رسمي، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي قرار.

وبعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على لبنان، أكد بوريل مرات عدة على ضرورة الحيلولة دون أن يصبح لبنان “غزة” جديدة.

وعقد من أجل ذلك اجتماعات عديدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، دعت الدول الأعضاء ذات النفوذ في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا، إسرائيل إلى وقف هجماتها على لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى ظهر الاثنين عن 962 شهيدا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر إجمالا حتى ظهر الاثنين عن 1801 شهيد على الأقل، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و877 جريحا، حسب إفادات رسمية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)