وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي ينددون بخطط مستوطنات إسرائيل بالقدس الشرقية

22 - أغسطس - 2025

سراييفو: ندد وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي ومن أستراليا وبريطانيا اليوم الجمعة بخطط إسرائيل بناء مستوطنة في القدس الشرقية.

وقال الوزراء في بيان مشترك “قرار اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط الموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة (إي1) بالقدس الشرقية غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

(رويترز)

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 3:18 م

    هه نفاق الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين لا يبرر لهم إرسال صواريخهم أسلحتهم القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنتين على التوالي بلا تراخي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

