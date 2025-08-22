وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي ينددون بخطط مستوطنات إسرائيل بالقدس الشرقية

سراييفو: ندد وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي ومن أستراليا وبريطانيا اليوم الجمعة بخطط إسرائيل بناء مستوطنة في القدس الشرقية.

وقال الوزراء في بيان مشترك “قرار اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط الموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة (إي1) بالقدس الشرقية غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

(رويترز)