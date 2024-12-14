سياسة | عربي | الأردن

وزراء خارجية دول عربية وممثلون دوليون يجتمعون في الأردن لبحث مستقبل سوريا- (تدوينة)

14 - ديسمبر - 2024

سوريون يحتفلون برحيل الرئيس بشار الأسد في ساحة الأمويين بوسط دمشق

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بيروت: يجتمع وزراء خارجية عدد من الدول العربية في الأردن السبت إلى جانب ممثلين دوليين لبحث مستقبل سوريا دون أي حضور سوري.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهدف من الاجتماع هو استكشاف سبل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

والهدف من المحادثات هو ضمان عملية سياسية شاملة تحت قيادة سورية تشمل كل الجماعات داخل الدولة المقسمة.

وأفادت مصادر أردنية بأن الاجتماع سيشارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر.

ومن المقرر أن يلتقي الممثلون العرب في مدينة العقبة مع وزيري خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

كما تحضر الاجتماع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

(د ب أ)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 7:06 ص

    تخاذل العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم العادلة فلسطين ادي إلي فرعنه وغطرسه الإستعمار الصهيوامريكانبيريطنوفرنسالمان..عامه. واستبداد الأنظمة العربية العقيمه المريضة التي أخذت من الحدود الاستعمارية دستور حياه..
    علي العالم أجمع تغيير مفاهيم الحياه في جميع مناحيها…
    حيث الإنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا… أي كرامه الانسان وعيشه الشريف العفيف أمر وواجب مقدس.. وحتى يتم ىذلك علينا بسحق الجهل والعنصرية الحمقاء بنشرا لعلم. والمحبه والتفاهم والتعاون بين جميع البشريه…
    كلنا أتينا إلي ىهذا الكوكب عريانيين وسوف نعود أيضا عريانيين. فلنترك بصمتنا في تطور وتقدم حياه البشريه جمعاء..
    حب لأخيك كما تحب لنفسك وعامل الآخرين كما تحب أن تعامل….
    ومن حسن معاملتك للآخرين ىتفرض حبهم لك واحترامهم لك..،
    وكلنا راحلون سريعاً سريعاً سريعاً سريعاً…يا قصير العمر..
    تعلم واكتشف مغزي الحياه…
    دم الإنسان على الإنسان جريمه كبري
    ن قتل نفسا بغير قضاء كانه قتك الناس جميعا…،
    نمجد العلم في تقدم البشريه وليس في القضاء عليها…

    رد
  2. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 7:07 ص

    Humanity is first
    تخاذل العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم العادلة فلسطين ادي إلي فرعنه وغطرسه الإستعمار الصهيوامريكانبيريطنوفرنسالمان..عامه. واستبداد الأنظمة العربية العقيمه المريضة التي أخذت من الحدود الاستعمارية دستور حياه..
    علي العالم أجمع تغيير مفاهيم الحياه في جميع مناحيها.
    حيث الإنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا.أي كرامه الانسان وعيشه الشريف العفيف أمر وواجب مقدس.. وحتى يتم ىذلك علينا بسحق الجهل والعنصرية الحمقاء بنشرا لعلم. والمحبه والتفاهم والتعاون بين جميع البشريه
    كلنا أتينا إلي ىهذا الكوكب عريانيين وسوف نعود أيضا عريانيين. فلنترك بصمتنا في تطور وتقدم حياه البشريه جمعاء
    حب لأخيك كما تحب لنفسك وعامل الآخرين كما تحب أن تعامل.
    ومن حسن معاملتك للآخرين ىتفرض حبهم لك واحترامهم لك
    وكلنا راحلون سريعاً سريعاً سريعاً سريعاً…يا قصير العمر..
    تعلم واكتشف مغزي الحياه.
    دم الإنسان على الإنسان جريمه كبري
    ن قتل نفسا بغير قضاء كانه قتك الناس جميعا.
    نمجد العلم في تقدم البشريه وليس في القضاء عليها.

    رد
  3. يقول غريب:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 7:39 ص

    لاتقة في الانضمام العربية

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  4. يقول وجدي:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 7:45 ص

    امتى يتحد دول المغرب العربي خصوصا المغرب و الجزائر على الخصوص .سبب تعليقي هو خروج هده الدول من هاد الاجتماع أليس نحن عرب متلهم.

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  5. يقول حنا:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 8:45 ص

    الله يستر !

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  6. يقول حنا:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 8:47 ص

    ما إلنا غيرك يالله !

    رد
  7. يقول ممدوح حقي:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 9:24 ص

    وكيف تريدون إقناعنا أن وزير خارجية أمريكا، ألد أعداء العرب والشعب السوري، يريدون مساعدتنا في سوريا، وهم من يآمر علينا ومن دعم السفاح المجرم بشار الأسد ووالده سيء الذكر من قبله؟

    رد

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