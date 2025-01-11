وزراء خارجية عرب وأوروبيون في السعودية لإجراء محادثات حول سوريا

الرياض: تستضيف السعودية اجتماعا لوزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا الأحد، لإجراء محادثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا بعد سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد الشهر الماضي، بحسب مسؤول سعودي.

وقال المسؤول السبت “سيكون هناك اجتماعان غدا (الأحد). الأول بين الدول العربية. والثاني سيشمل الدول العربية ودولا أخرى” بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.

وقال المسؤول إن المحادثات ستركز “على سوريا بشكل عام” بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.

ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه “اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.

ويتوجه باس إلى الرياض آتيا من تركيا حيث أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين، بحسب ما ذكر بيان الخارجية نفسه.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكدوا حضورهم اعتبارا من مساء السبت.

وقال المسؤول السعودي إن الاجتماع هو امتداد للمحادثات حول سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.

وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وأسفر النزاع التي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.

(أ ف ب)