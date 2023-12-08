وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة- (فيديو)

واشنطن: دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي الجمعة الى اتخاذ قرار ينهي بشكل “فوري” الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إن المجتمع الدولي لا يعتبر وقف الحرب بقطاع غزة أولوية، مشددا على أنه يجب أن يكون الآن وليس بعد أسبوعين.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير ابن فرحان في واشنطن التي يزورها حاليا ضمن وفد وزاري عربي، وفق ما نقلته صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان.
وصرح وزير الخارجية السعودي: “المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية ونحتاج لوقف إطلاق النار في القطاع الآن وليس خلال أسبوعين”.
وأضاف: “مستعدون لمناقشة ما الذي سيأتي بعد توقف القتال، ونحن بحاجة إلى خريطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية”.
ولفت إلى تسجيل “ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين بقطاع غزة”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني يتدهور”.
وشدد ابن فرحان على أنه “من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة”.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية “نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري”، داعيا مجلس الأمن الى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: هدفنا الأساسي وقف الاعتداءات على #غزة #الإخبارية pic.twitter.com/5ENsgUd3X6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2023
(وكالات)
اذًا لنبدأ اليوم بالعد العكسي ونحن بانتظار اليوم الذي يتم فيه وقف إطلاق النار! وإن شاء الله اليوم أوغدًا وليس بعد الغد.
إذا بقينا فقط باللي عم بيصير في مدينة غزّة التاريخية العريقة من مجازر ودمار ومؤامرات وتهجير وإعدام وقتل الأطفال خاصة شيء يدعو للجنون والتشاؤم فيما يتعلق بالأمن والأمان والسلام ونهاية التعديات والإعتقالات وهدم بيوت اهل البلد الأصليين وهم بالطبع الشعب الفلسطيني ، بيفقد الواحد قدرته على التمييز اذا فعلاً معقول ونحنا على أبواب نهاية عام 2023، عم نسأل نفسنا اذا كابوس هالشي او حقيقة ، طلع حقيقة ظالمة متعبة مدمّرة لكل نَفَس ونفسيات الناس تعبت، تعبت من صوت القصف والرعب اللي عم بيصير بالأهالي عم نتابع الأحداث لحظة لحظة، حتى النوم ما بدنا ننام، خايفين نتركهم لحالهم لأن ومن كل قلب مجروح خايفين على كل واحد فيهم، كبير وصغير، عم نفكر ليل نهار بأهل غزة، حرامات ما في، ماي للشرب مش موفرة، أدوية ، مكان آمن للنوم، ووو…
أنا شخصياً ما عم فيي اتحمل الناس المهروقة اللي قاعدة تتقهقه ع الطرقات وتضحك وكأنه بالطرف الآخر من الكرة الأرضية ما في شي، ما ماتوا آلاف الأطفال الملائكة بغزة…
بس اتطمنوا ما سكتلهم، وقلتلهم يسكّروه وحكيت انه اهل غزة الأحبة هم ناس منا وفينا عم بتموت تحت القصف، ما في داعي للضحك هون، روحوا من وجهي…
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(يتبع)
هناك صُوَر أطفال غزّة الشهداء من جهة وصورة الموت الكبير من جهة ثانية، صورتان لموت واحد حول غزّة من قلب فلسطين ، قلب العروبة الى مقبرة العرب… 😢
عاشت غزّة… 🇯🇴🇯🇴🇯🇴
لا ينفع الاستجدى والطلب بل لا بد من الضغط ب : توقيف القتال فورا او ايصال كل انواع الدعم بما فيه العسكري لاهل غزة