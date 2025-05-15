سياسة | عربي | مصر

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون جهود استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

15 - مايو - 2025

وزراء خارجية مصر والعراق والأردن- من حساب الخارجية المصرية على فيسبوك

القاهرة- بغداد: بحث وزراء خارجية مصر والأردن والعراق الجهود الرامية لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووفق بيان للخارجية المصرية، نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك الخميس، شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة  المصري مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق في اجتماع آلية التعاون الثلاثي عقد الأربعاء في بغداد.

وطبقا للبيان، بحث الوزراء الثلاثة سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والاتصالات والربط الكهربائي والزراعة والمواصلات، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع الحرص على تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء في الإطار الثلاثي، للانطلاق نحو آفاق أرحب من الشراكة تؤسس لعلاقات ممتدة تحقق المصالح المشتركة وتدعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى الاهتمام بمتابعة مسار التعاون الفني مع كل من العراق والأردن.

وشهد اللقاء الثلاثي بحث مستجدات الوضع في الإقليم وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، حيث تناول اللقاء حشد التأييد الدولي للخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول التطورات في سوريا ولبنان والاستعدادات لانعقاد القمة العربية في بغداد.

واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق والمتابعة من خلال دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

  1. يقول جويعد:
    مايو 15, 2025 الساعة 10:06 ص

    لا تنسوا ماء الشرب!

    رد

