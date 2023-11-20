وزراء عرب ومسلمون يدعون من بكين إلى إنهاء الحرب في غزة

بكين: دعا وفد يضم وزراء عرب ومسلمين الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال زيارة إلى بكين في المحطة الأولى من جولة تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
ويمارس الوفد، الذي من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين يمثلون الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضغوط على الغرب لرفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.
يضم الوفد الذي يعقد اليوم اجتماعات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مسؤولين من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان “نحن هنا لإيصال رسالة واضحة أنه لا بد من وقف لإطلاق النار فورا ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك”.
وكانت القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض هذا الشهر قد حثت أيضا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.
وتسعى السعودية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال القتالية في غزة، وجمع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الزعماء العرب والمسلمين لتعزيز هذه الرسالة.
وقالت سفيرة إسرائيل لدى الصين إيريت بن أبا لصحافيين أجانب في إفادة اليوم الاثنين إنها تأمل ألا تصدر “أي بيانات عن هذه الزيارة حول وقف لإطلاق النار، فالآن ليس الوقت المناسب”.
وذكرت أن إسرائيل تأمل أن يتحدث الوفد حول الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “وأن يدعو إلى إفراج فوري عن الرهائن من دون شروط مسبقة”، مضيفة أن الأطراف المشاركة ينبغي عليها التحدث معا حول “دور (مصر) في تسهيل المساعدات الإنسانية”.
من جهته قال وزير الخارجية الصيني إن بكين “صديق مخلص وشقيق للدول العربية والإسلامية”، مضيفا أنها “تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة”.
ومنذ بدء العمليات القتالية، أحجمت وزارة الخارجية الصينية مرارا وتكرارا عن إدانة حماس ودعت بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد وطالبت إسرائيل والفلسطينيين بالسعي إلى تحقيق “حل الدولتين” من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستعمل على “وقف القتال في غزة في أقرب وقت ممكن وتخفيف الأزمة الإنسانية والتشجيع على تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية”.
وكان مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون قد أجرى اتصالات العام الماضي مع مسؤولين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لبحث حل الدولتين والاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة.
(رويترز)
يرفضون القيام بأي إجراءات ضغط على الكيان ليوقف إجرامه ويهرولون الى الصين لأحل أيقاف الحرب؟..
هل هذا جنون أم ضحك على الأذقان؟
جميع من صرح او لمح أن المقاومة في غزة تنتمي بشكل أو بٱخر إلى الإرهاب وأنها نتحمل مسؤولية استفزاز الكيان وإجرامه هم متواطوون مع الكيان..
وعليه ليس لدي شك ان هذا الوفد يزور الصين لأجل أيقاف الحرب ولكن من خلال مطالبة الصين بتخفيف الضغط على الكيان عبر منع الحوثي وبالتالي إيران من غلق مضائق البحر الأحمر.. وقد تمتد المطالب الى عدم تجريم الكيان في مجلس الأمن.. ولأن هذا الطلب غير معقول فحضور عباس ضروري ليكون الطلب باسم الشعب الفلسطيني
وقف الحرب عن أولئك معناه تحييد سلاح المقاومة عبر الاستفراد بها ومنع اي مساندة خارجية لها..
ولكم أن تتوقعوا ما يحدث بعدها
الحرب/المجزرة في غزة وليس في بكين.
لماذا لا تكملوا الرحلة الي جزر الواق الواق علها تتدخل كذلك لوقف الحرب علي غزة ؟
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ومن جبنها كذلك.
يعطيكم العافية ،يا ريت ضلو في بكين وطالبو بوقف إطلاق النار !!!!
وكفى الله ………شر القتال
مؤسف انهم ذهبوا بعيدا لبكين تضييعا للوقت والجهد وكان الصين لا تعرف شيئا عن مجازر غزةوتشي زعيم الصين الأوحد اجتمع منذ يومين مع داعم اسرائيل الأكبر بايدن ولم ينبس ببنت شفة ولا احتجاج عن هجوم واجرام اسرائيل معشوقة الثاني لأن مصالح الصين الاستراتيجية هي الأهم بالنسبة له…يبدو الموضوع وكانه استغباء للرأي العام العربي وضحك عالذقون ؟!
مجرد تساؤل.
ما هو العبث !!!؟؟؟
الحياة أحيانا، لا سيما محنها، تجعلنا نفهم بصفة أوضح معاني بعض المفردات والمصطلحات، أكثر من ما تجود به القواميس، وتجعلنا نميز الرجال من بين الذكور، وتكشف الخونة والحلفاء، عكس توهمنا.
ما تقوم به هذه اللجنة، هو العبث بالمعني الكامل للكلمة.
قبل أن تنتهي هذه اللجنة من مهمته، يتوقف عدوان الكيان، لأنه يكون قد سوى غزة بالأرض. وأنهى هدم 11 ألف هدف المحددة ومثلها إضافية، ولم يبق فيها هدف يستحق القصف.
لجنة تمثل 57 دولة عربية، ما يعادل 30% من أعضاء الأمم المتحدة ألـ 193، وتشكل 21% من مساحة اليابسة عبر إفريقيا وأسيا وأوروبا، ويزيد عدد سكانها عن 26% من سكان المعمورة. تتوفر من الاحتياطي العالمي على ما نسبته 69% من النفط و57% من الغاز.
تسيطر على العيد من الممرات المائية ، كمضيق جبل طارق، ومضيف باب المندب، ومضيق هرمز وقناة السويس، وبعد 45 يوم، وتسوية غزة بالأرض، شكلوا لجنة لتجوب العالم تتوسل وتتسول وقف إطلاق النار، بعدما بلغ بهم الضعف والعجز كما قال أبو عبيدة نصره الله على إدخال سيارة إسعاف إلى غزة.
اللهم إني أشهدك أنني بريء من مواقف هؤلاء الأمراء والسلاطين والملوك والرؤساء، إلا قليل، لا يتجاوز عدد أصابع اليد الوحدة.
الصوت العربي وافسلامي غير واضح من العدوان الصهيوني على غزة ؟ فهو صوت لا يسمع نفسه فكيف يسمع في العالم .جبناء ، لو كان لهم صوت يحسب ألف حساب لدخلوا غزة على الأقدام بقرورة ماء لكل منهم على الأقل بدل البحث عن مزيد من النقتيل للشعب الفسطيني في غزة والضفة .لن العالم وقف مع العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ؟ فالدول الحرة سحبت سفرائها من تل ابيب .والشعوب تخرج إلى الشواريع وتقول كلمت حق أمام جبابرة العالم أمريكا وابريطانيا وفرنسا واطاليا والمانيا ……………..فيما العالم اعربي والإسلامي يتفرج على ـطفال غزة …..