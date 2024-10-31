وزراء في “الكابينت” يطالبون بنقل صلاحيات مقترحة لجيش لبنان إلى الإسرائيليين

القدس: دعا وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إلى أن تحصل إسرائيل على صلاحيات مُقترح منحها للجيش اللبناني، ضمن مسودة اتفاق لإنهاء الحرب الراهنة مع “حزب الله” يعمل على صياغتها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن وزراء في “الكابينت” لم تسمهم، قولهم إن “مسودة الاتفاق المقترحة بين بيروت وتل أبيب تمنح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة، لكنها يجب أن تنقل إلى الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف الوزراء أنه “من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة”.

والأربعاء، ذكرت الهيئة أن “هوكشتاين يصيغ مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، على أن يستأنف عملياته العسكرية في حال خرق الاتفاق”.

ويدعو المقترح لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين “الخط الأزرق” (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

والاتفاق المزمع بين الطرفين لن يمنعهما من حق الدفاع عن نفسيهما حال خرق أي منهما للاتفاق، ويُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها، وفق المسودة.

وتشدد المسودة المزعومة على منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع “حزب الله” من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلا عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.

ويبدو أن هذا البند هو الذي يدعو وزراء في “الكابينت” إلى أن تصبح من صلاحيات إسرائيل تنفيذه.

ووفق المسودة، فإن “الولايات المتحدة ودول وهيئات دولية أخرى من المقرر أن تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق”.

لكن صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية نقلت عن مصدر سياسي لم تسمّه، قوله إن “المسودة المسربة المشار إليها قديمة وليست ذات صلة”.

وأضافت الصحيفة، الخميس، أنه من المقرر أن يلتقي هوكشتاين وبريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي الخميس مع كل من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لبحث مسودة الاتفاق.

