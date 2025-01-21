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وزراء كنديون: كندا مستعدة للرد على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية- (فيديو)

21 - يناير - 2025

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في ليما، بيرو، 14 نوفمبر 2024. رويترز

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تورونتو: قال وزراء كبار في الحكومة الكندية، يوم الإثنين، إن كندا ستكون جاهزة للرد إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتباراً من الأول من فبراير/شباط.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين.

وقال ترامب، في وقت متأخر من مساء الإثنين، من المكتب البيضاوي: “نفكر في رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا… أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير/شباط”.

وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيراً إلى أن الدول الأجنبية هي من ستدفع هذه الرسوم، رغم أن هذه الضرائب تدفع عادة من قبل المستوردين المحليين، ويتم تحميلها غالباً على المستهلكين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها “ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية”، لكنها أكدت أنها تعمل أيضاً على إعداد خطط للرد.

بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع.

وأضاف: “لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. بلدنا مستعد تماماً للرد على أي من هذه السيناريوهات”.

(أ ب)

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