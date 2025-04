وزراء كنديون: كندا مستعدة للرد على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية- (فيديو)

تورونتو: قال وزراء كبار في الحكومة الكندية، يوم الإثنين، إن كندا ستكون جاهزة للرد إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتباراً من الأول من فبراير/شباط.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين.

وقال ترامب، في وقت متأخر من مساء الإثنين، من المكتب البيضاوي: “نفكر في رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا… أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير/شباط”.

Melanie Joly says the Liberals now have a plan regarding Canada US relations.

1) First, to prevent tariffs

2) Prepare a response

3) Diversity our economy. Prevent trade barriers between provinces and territories. (They have had 9 years to do this to far). pic.twitter.com/wtrHzd7fJi

