وزراء وسياسيون في إسرائيل يباركون اتفاق تبادل الأسرى مع حماس

تل أبيب: أعرب وزراء وسياسيون إسرائيليون، الأربعاء، عن مباركتهم لاتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “سأصوت مع أصدقائي غدا (الخميس) في جلسة الحكومة على الصفقة التي قادها نتنياهو مع الرئيس (الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، لإطلاق سراح إخواننا وأخواتنا في أسر حركة حماس”.

وأضاف زوهار، في منشور عبر منصة إكس: “بعد أن ضمنت إسرائيل شروط أمن جنود الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين، أصبح من الواجب على كل وزير من وزراء الحكومة التصويت لصالح الصفقة”.

من جانبه، قال إسحاق غولدكنوبف، وزير البناء والإسكان: “أبناؤنا وبناتنا الذين يموتون في أنفاق حماس، يصرخون إلينا ويتوسلون من أجل حياتهم”.

وتابع رئيس حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي، في منشور عبر المنصة ذاتها: “سأتمكن غدا من تنفيذ وصية تحرير الأسرى، ودعم الصفقة التي يقودها رئيس الوزراء بمسؤولية، مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل”.

ودعا غولدكنوبف، جميع الوزراء بالحكومة للتصويت لصالح الصفقة.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) والحكومة، صباح الخميس، للتصديق على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

لبيد يشكر الوسطاء

في السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: “أريد أن أرسل بطاقة شكر كبيرة نيابة عن بلد بأكمله إلى الرئيس ترامب وفريقه، وإلى الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، وإلى القطريين والمصريين (الوسطاء)، فبفضلهم يحدث هذا، وبدونهم لم يكن ليحدث”.

وأضاف لبيد، وهو زعيم حزب “هناك مستقبل” عبر منصة “إكس”: “لا يمكننا أن نتوقف الآن، ولا يمكن إنهاء الاتفاق في المرحلة الأولى منه، وأعدك (نتنياهو)، كما وعدت من قبل، بشبكة أمان حتى اللحظة الأخيرة”.

من جانبه، قال رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس: “قلبي وقلب شعب إسرائيل، مع جميع عائلات المختطفين (المحتجزين) في هذه اللحظات. وإنني أرحب بالتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين”.

وأضاف غانتس، في منشور عبر المنصة نفسها: “كما قلت، فإن معسكر الدولة، سيدعم هذه الخطوة على المستوى الشعبي، وإذا لزم الأمر على المستوى السياسي أيضا”.

وفي منشور آخر كتبه بالإنكليزية، قال غانتس: ” تأمين إطلاق سراح المختطفين من أيدي منظمة حماس يشكل ضرورة أخلاقية واستراتيجية قصوى. وهو ببساطة السبيل الوحيد للمضي قدما”.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في كلمة بثها بحسابه على “فيسبوك”: “أدعم رئيس الوزراء في جهوده لإنجاز الصفقة، وهي خطوة صحيحة مهمة وضرورية، وليس هناك واجب أخلاقي أعظم منها”.

وأضاف هرتسوغ: “ستجلب الصفقة معها لحظات وتحديات صعبة للغاية، وأنا منتبه لكل المخاوف بشأنها”، دون توضيح.

سموتريتش ينتقد الصفقة

وبعكس المواقف السابقة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور عبر منصة “إكس”: “الصفقة سيئة وخطيرة على الأمن القومي لدولة إسرائيل، وبجانب الفرحة الكبيرة لعودة كل المختطفين فإن الصفقة تهدم كل إنجازات الحرب (الإبادة بغزة)”.

وتابع رئيس حزب “الصهيونية الدينية”: “نعارض تلك الصفقة بكل قوة، والشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو اليقين المطلق بالعودة إلى الحرب بقوة كبيرة بشكل كامل وبتشكيل جديد حتى تحقيق النصر المطلق بجميع مكوناته”.

وختم وزير المالية المتطرف بقوله: “على مدى اليومين الماضيين، دارت مناقشات ساخنة بيني وبين رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، فهو يعرف ما هي المطالب التفصيلية للصهيونية الدينية، والكرة في يديه”.

(الأناضول)