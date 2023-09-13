استشهاد 4 فلسطينيين جراء انفجار شرقي غزة- (صور وفيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 19، بانفجار شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان إن إجمالي عدد ضحايا الانفجار هو “4 شهداء و19 إصابة من بينها إصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي”.

▶️ وصول شهيد إلى مستشفى الشفاء بغزة، بعد انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل شرق غزة. pic.twitter.com/yqVPF3Jlxg — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) September 13, 2023

تحديث| وزارة الصحة بغزة: “4 شبان ارتقوا إثر انفجار عبوة ناسفة شرق غزة”. pic.twitter.com/fQzWTSJxLN — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 13, 2023

يأتي ذلك عقب تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة لعشرات الشبان قرب السياج الفاصل شرق غزة، تزامنت مع مهرجان خطابي نظمته الفصائل بالمدينة في ذكرى إعلان اتفاقية أوسلو عام 1993، وانسحاب إسرائيل من القطاع في 2005.

تغطية صحفية: “مــواجــهات مستمرة مع الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق غزة؛ نصرة للأسرى وبعد مهرجان لإحياء ذكرى انسحاب الاحتلال من غزة”. pic.twitter.com/erZao4HTnl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 13, 2023

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة وقوع عدة إصابات جراء تفريق الجيش الإسرائيلي التظاهرة، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

(وكالات)