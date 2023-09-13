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استشهاد 4 فلسطينيين جراء انفجار شرقي غزة- (صور وفيديو)

منذ 31 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 19، بانفجار شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان إن إجمالي عدد ضحايا الانفجار هو “4 شهداء و19 إصابة من بينها إصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي”.

يأتي ذلك عقب تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة لعشرات الشبان قرب السياج الفاصل شرق غزة، تزامنت مع مهرجان خطابي نظمته الفصائل بالمدينة في ذكرى إعلان اتفاقية أوسلو عام 1993، وانسحاب إسرائيل من القطاع في 2005.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة وقوع عدة إصابات جراء تفريق الجيش الإسرائيلي التظاهرة، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

(وكالات)

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