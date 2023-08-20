وزيرا الخارجية المغربي والهندي يبحثان القضايا الدولية

الرباط: بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة علاقات المملكة مع مجموعة “بريكس”.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه، عقب مباحثات هاتفية بين الطرفين.

وأشاد الطرفان، وفق البيان، بتميز العلاقات الثنائية.

وأشار الوزيران إلى المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب البيان، فقد استعرض الطرفان الفرص والآليات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا.

وأضاف أن الوزيرين “تباحثا أيضا بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما علاقات المملكة مع مجموعة “بريكس”.

والسبت، نفى المغرب، تقدمه بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وذلك بعد إعلان وزارة خارجية جنوب إفريقيا، في 7 أغسطس/ آب الجاري، أن ما يقرب من 20 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى الكتلة (بريكس)”، من بينها المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مسؤول في وزارة الخارجية (لم تسمه) قوله إن الأمر “لا يتعلق بمبادرة من (بريكس) أو الاتحاد الإفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب إفريقيا بصفتها الوطنية”.

وأضاف أن جنوب إفريقيا “أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية بخصوص قضية الصحراء المغربية”.

ويستمر النزاع بشأن إقليم الصحراء بين المغرب الذي يقترح حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

ولفت المسؤول المغربي، إلى أن بلاده “تقيم علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة (باستثناء جنوب إفريقيا)، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية”.

وكانت مجموعة “بركس” مؤلفة من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، تحت اسم “بريك” أولا، ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2011 ليصبح اسمها “بريكس”.

(الأناضول)