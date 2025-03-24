سياسة | عربي | الأردن

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان التطورات في الشرق الأوسط

24 - مارس - 2025

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عمّان: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصفدي تلقى اتصالا هاتفيا من عراقجي بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الخطير الذي تشهده.

وحذّر الصفدي من تبعات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

ودان الصفدي “العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفه، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والتزام إسرائيل باتفاقية التبادل التي كانت أنجزت بجهد مصري وقطري وأمريكي”.

كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وفاعلا لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ووقف الاعتداءات على سوريا، والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك للعام 1974 مع سوريا.

(د ب أ)

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