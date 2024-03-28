سياسة | عربي | الأردن

وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

28 - مارس - 2024

أيمن الصفدي وديفيد كاميرون خلال لقاء سابق

حجم الخط
1

عمان: أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وبريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة.

ووفق قناة “المملكة” الأردنية، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، الخميس، من وزير الخارجية البريطاني، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكد الوزيران أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه، واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وثمّن الصفدي تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الأخير، مؤكدا أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب تكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 11:25 ص

    أمريكا لا تريد ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️✌️

    رد

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأردني: لن “ننظف وراء نتنياهو” ولن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلا عن الاحتلال- (تدوينة)
26 - يونيو - 2024
الأردن يدعو إلى عقوبات أوروبية تجبر إسرائيل على وقف حربها على غزة
20 - يونيو - 2024
وزير أردني قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي: تم التخلي عن اللاجئين السوريين
27 - مايو - 2024
الصفدي: حكومة إسرائيل مستمرة بأعمال “لا شرعية” تقتل فرص السلام
26 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية