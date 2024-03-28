وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

عمان: أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وبريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة.

ووفق قناة “المملكة” الأردنية، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، الخميس، من وزير الخارجية البريطاني، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكد الوزيران أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه، واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وثمّن الصفدي تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الأخير، مؤكدا أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب تكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون @David_Cameron، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في #غزة. كما بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز… pic.twitter.com/sdORoU0XSD — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 28, 2024

(د ب أ)