وزيرا خارجية الجزائر وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الجزائر: تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول الوضع في غزة والقضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن المباحثات بين عطاف وبلينكن تمحورت حول ” تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة”.
كما أشارت إلى أنه تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة.
(د ب أ)
الجزائر تعمل بكل قوتها لإدخال فلسطين الي الأمم المتحدة بكل عزم، نصر الله الجزائر واهلها
واو ، اسمحوا أولا بالتظاهر دعما لأهلنا في غزة
قال له داخل الابواب المغلقة اذا دعمت عضوية فلسطين سنفتح لكن الكثير من الملفات والجبهات منها العلاقات مع مالي والنيجر والهجرة ودول اخرى لداعى لذكرها والباب مفتوح على المجهول
الجزائر في قلب المعركة، رغم بعدها الجغرافي عن فلسطين ورغم عدم ترؤسها لأية لجنة بفلسطين .
لولا المطبعون العرب لما استأسدت اسرائيل على فلسطين