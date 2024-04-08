وزيرا خارجية الجزائر وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الجزائر: تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول الوضع في غزة والقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن المباحثات بين عطاف وبلينكن تمحورت حول ” تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة”.

كما أشارت إلى أنه تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

(د ب أ)