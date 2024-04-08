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وزيرا خارجية الجزائر وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

8 - أبريل - 2024

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الجزائر:  تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول الوضع في غزة والقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن  المباحثات بين عطاف وبلينكن تمحورت حول ” تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة”.

كما أشارت إلى أنه تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

(د ب أ)

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  1. يقول ريفي:
    أبريل 8, 2024 الساعة 11:18 م

    الجزائر تعمل بكل قوتها لإدخال فلسطين الي الأمم المتحدة بكل عزم، نصر الله الجزائر واهلها

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    1. يقول كريم:
      أبريل 10, 2024 الساعة 12:09 ص

      واو ، اسمحوا أولا بالتظاهر دعما لأهلنا في غزة

  2. يقول ملاحظ:
    أبريل 8, 2024 الساعة 11:32 م

    قال له داخل الابواب المغلقة اذا دعمت عضوية فلسطين سنفتح لكن الكثير من الملفات والجبهات منها العلاقات مع مالي والنيجر والهجرة ودول اخرى لداعى لذكرها والباب مفتوح على المجهول

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  3. يقول Sahraoui:
    أبريل 9, 2024 الساعة 3:06 ص

    الجزائر في قلب المعركة، رغم بعدها الجغرافي عن فلسطين ورغم عدم ترؤسها لأية لجنة بفلسطين .

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  4. يقول جيرار فوري:
    أبريل 9, 2024 الساعة 9:09 ص

    لولا المطبعون العرب لما استأسدت اسرائيل على فلسطين

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