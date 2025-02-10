وزيرا خارجية الجزائر وإيران يناقشان آخر التطورات في غزة

الجزائر: أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الوزير أحمد عطاف، تلقى اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وجاء في بيان للوزارة أن “الاتصال تناول مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

وأضاف البيان “بحث الوزيران مقترح عقد اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة”.

يشار إلى أن الجزائر وإيران قد أدانتا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ 27 من الشهر الجاري بالقاهرة قمة عربية طارئة ستتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، في أعقاب اقتراح ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

(د ب أ)