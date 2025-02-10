سياسة | عربي | المغرب العربي

وزيرا خارجية الجزائر وإيران يناقشان آخر التطورات في غزة

10 - فبراير - 2025

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

حجم الخط
3

الجزائر: أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الوزير أحمد عطاف، تلقى اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وجاء في بيان للوزارة أن “الاتصال تناول مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

وأضاف البيان “بحث الوزيران مقترح عقد اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة”.

يشار إلى أن الجزائر وإيران قد أدانتا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ 27 من الشهر الجاري بالقاهرة قمة عربية طارئة ستتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، في أعقاب اقتراح ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    فبراير 10, 2025 الساعة 7:09 م

    نقاش حبايب.. اللهم اجعله خير..

    رد
    1. يقول يوسف:
      فبراير 10, 2025 الساعة 8:18 م

      على الأقل لم يخونو ولم يطبعو إذن هو خير إن شاء الله

    2. يقول بشاري بشرى:
      فبراير 11, 2025 الساعة 8:06 ص

      الرجال تجتمع مع الرجال لنصرة الرجال .

أخبار ذات صلة

إيران ترفض الاتهامات الأسترالية وتتعهد الرد بالمثل على طرد سفيرها
منذ 11 ساعة
إيران و3 دول أوروبية تعقد محادثات في جنيف بشأن البرنامج النووي
منذ 13 ساعة
أستراليا تطرد السفير الإيراني بتهمة ضلوع بلاده بهجومين معاديين للسامية
منذ 14 ساعة
مصر وإيران تبحثان تطورات غزة ولبنان والملف النووي
25 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية