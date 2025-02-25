وزيرا خارجية الجزائر والنيجر يوقّعان اتفاقا يتعلق بالتسهيلات الجمركية

الجزائر: وقّعت الجزائر والنيجر، اليوم الثلاثاء، على اتفاق يتعلق بالتسهيلات الإدارية والجمركية الكفيلة بتنفيذ المشاريع المخصصة لدولة النيجر من قبل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صحافي، إن الوزير أحمد عطاف، استقبل اليوم نظيره النيجري بكاري ياوسانجاري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وأنهما وقعا على الاتفاق المذكور.

وأوضحت أن اللقاء سمح باستعراض مختلف محاور علاقات “الأخوة والتضامن وحسن الجوار” بين الجزائر والنيجر، وبحث آفاق “السمو بها إلى مصاف أرحب في سياق مشاريع التعاون والتكامل التي يعكف الطرفان على تجسيدها في شتى الميادين”.

(د ب أ)