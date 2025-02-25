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وزيرا خارجية الجزائر والنيجر يوقّعان اتفاقا يتعلق بالتسهيلات الجمركية

25 - فبراير - 2025

الصورة من صفحة وزارة الخارجية الجزائرية على فيسبوك

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الجزائر: وقّعت الجزائر والنيجر، اليوم الثلاثاء، على اتفاق يتعلق بالتسهيلات الإدارية والجمركية الكفيلة بتنفيذ المشاريع المخصصة لدولة النيجر من قبل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صحافي، إن الوزير أحمد عطاف، استقبل اليوم نظيره النيجري بكاري ياوسانجاري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وأنهما وقعا على الاتفاق المذكور.

وأوضحت أن اللقاء سمح باستعراض مختلف محاور علاقات “الأخوة والتضامن وحسن الجوار” بين الجزائر والنيجر، وبحث آفاق “السمو بها إلى مصاف أرحب في سياق مشاريع التعاون والتكامل التي يعكف الطرفان على تجسيدها في شتى الميادين”.

(د ب أ)

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  1. يقول عبد الحكيم مرزوقي:
    فبراير 25, 2025 الساعة 1:35 م

    بالتوفيق إن شاء الله

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  2. يقول الريف:
    فبراير 25, 2025 الساعة 2:35 م

    الجزائر تؤمن ادا كان الشعب في حالة جيدة اقتصادية ولايتعرض للقمع فهاذا يمنع وجود القواعد العسكرية ويجلب الخير والامن والأمان للبلد

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  3. يقول مغربي العيون الصحراء المغربية:
    فبراير 25, 2025 الساعة 2:54 م

    البلد الوحيد الذي تتنفس منه الجزائر هو النيجر

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    1. يقول غزة حرة:
      فبراير 26, 2025 الساعة 9:29 ص

      الجزائر تتنفس وهي بصحة جيدة ماشاء الله

  4. يقول سعيد البرهوش:
    فبراير 25, 2025 الساعة 7:44 م

    البعض ما زال يروج بأن الجزائر في عزلة دبلوماسية والغريب انهم يعتقدون ان هناك من يصدقهم

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  5. يقول م/ب اولادبراهيم:
    فبراير 25, 2025 الساعة 9:09 م

    الجزائر تتنفس من جميع الجهات ومن الاعلى والاسفل حتى الحدود الغربية

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