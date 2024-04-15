وزيرا خارجية السعودية وإيران بحثا التصعيد على خلفية الأزمة في غزة وتداعياتها

الرياض: بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء الأحد، هاتفيا مع نظيرة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “التصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها”.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن الوزيرين بحثا “خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها”.

ويأتي الاتصال الهاتفي ضمن سلسلة اتصالات ولقاءات سابقة جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية والدولية بين بن فرحان وأمير عبد اللهيان، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

وشنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

(د ب أ)