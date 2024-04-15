وزيرا خارجية السعودية وإيران بحثا التصعيد على خلفية الأزمة في غزة وتداعياتها

الرياض: بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء الأحد، هاتفيا مع نظيرة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “التصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها”.
وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن الوزيرين بحثا “خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها”.
ويأتي الاتصال الهاتفي ضمن سلسلة اتصالات ولقاءات سابقة جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية والدولية بين بن فرحان وأمير عبد اللهيان، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
وشنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.
(د ب أ)
هه إيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها وتقف مع الفلسطينيين المضطهدين من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة والسعودية التي تسعى للتطبيع مع النتن ياهو و شتان ما بين هذا وذاك، و الله ناصر الفلسطينيين رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀