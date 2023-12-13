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وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة

منذ ساعة واحدة

أرشيف

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جنيف: بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في جنيف، مع نظيره الإيراني، حسين عبد اللهيان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور لوقف إطلاق النار هناك.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها في جنيف، وفق بيان للخارجية السعودية، تزامنا مع تصعيد إسرائيلي للحرب على القطاع والتي لا تزال مندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية إيران، على “هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان خلال اللقاء، “تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين”.
كما جرى “استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيدا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
(وكالات)

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