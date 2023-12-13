وزيرا خارجية تونس وإيران يبحثان الوضع في فلسطين- (تدوينة)

تونس: بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في فلسطين، والعلاقات الثنائية بينهما.

جاء ذلك خلال لقائهما في جنيف، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقال البيان إن الوزيرين استعرضا “مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية الراهنة، والوضع في فلسطين”.

وأكد الوزير عمّار خلال اللقاء “دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأعرب عن استيائه العميق إزاء “عجز المجتمع الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

من ناحيته، أشاد عبد اللهيان “بالمبادرات والمواقف التي دافعت عنها تونس بشأن هذه القضية، وطنيا ودوليا، فضلا عن استقبال تونس للمرضى والجرحى الفلسطينيين”، وفق المصدر ذاته.

Pleased to meet my 🇮🇷 counterpart, Mr. Hossein Amir-Abdollahian. We expressed satisfaction of bilateral relations, underlining the need to strengthen cooperation in the scientific, economic, commercial and educational fields.

We discussed a number of current international issues pic.twitter.com/3ohFfaiPh9 — Tunisian MFA Nabil Ammar (@MfaNabilAMMAR) December 13, 2023

وكانت تونس استقبلت عددا من جرحى غزة في مستشفياتها، وفق تصريحات مصطفى الفرجاني مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، بالإضافة إلى إرسالها قوافل مساعدات إغاثية إلى غزة عبر مطار العريش المصري.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهيدا و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية “أعرب عمّار وعبد اللهيان خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، لاسيما العلوم والاقتصاد والتجارة والتعليم”.

ويجري عمّار زيارة إلى سويسرا بدأت الاثنين وتستمر حتى الخميس، للمشاركة في مؤتمر تُنظّمه الأمم المتّحدة بجنيف، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت عنوان “حُقوق الإنسان 75” في إطار إحياء ذكرى مرور 75 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحُقوق الإنسان، وفق وزارة الخارجية التونسية.

(الأناضول)