وزيرا خارجية تونس وإيران يبحثان الوضع في فلسطين- (تدوينة)

تونس: بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في فلسطين، والعلاقات الثنائية بينهما.

جاء ذلك خلال لقائهما في جنيف، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقال البيان إن الوزيرين استعرضا “مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية الراهنة، والوضع في فلسطين”.

وأكد الوزير عمّار خلال اللقاء “دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأعرب عن استيائه العميق إزاء “عجز المجتمع الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

من ناحيته، أشاد عبد اللهيان “بالمبادرات والمواقف التي دافعت عنها تونس بشأن هذه القضية، وطنيا ودوليا، فضلا عن استقبال تونس للمرضى والجرحى الفلسطينيين”، وفق المصدر ذاته.

Pleased to meet my 🇮🇷 counterpart, Mr. Hossein Amir-Abdollahian. We expressed satisfaction of bilateral relations, underlining the need to strengthen cooperation in the scientific, economic, commercial and educational fields.

We discussed a number of current international issues pic.twitter.com/3ohFfaiPh9

— Tunisian MFA Nabil Ammar (@MfaNabilAMMAR) December 13, 2023