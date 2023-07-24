وزيرا خارجية قطر وأمريكا يبحثان أزمة أوكرانيا و”نووي إيران”

الدوحة: بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات الأزمة الأوكرانية، وآخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير القطري مع بلينكن، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وبحسب الوكالة، “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات أزمة الحرب في أوكرانيا”.

كما بحث الجانبان “تطورات الأوضاع في أفغانستان، وسبل دعم الشعب الأفغاني”، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا أيضًا “آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني”.

ويتعاون البلدان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تتمتع قطر بدور بالغ الأهمية على خط المفاوضات، خاصة في الملفين الأفغاني والإيراني، ما جعلها حليفًا بارزا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

(الأناضول)