وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان وساطة وقف إطلاق النار بغزة

الدوحة: بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني، مساء الخميس، جهود الوساطة التي ترعاها الدوحة والقاهرة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للخارجية القطرية، تزامنا مع استئناف مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في الدوحة الخميس.

وقالت الخارجية إن الوزيرين استعرضا “علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية@MBA_AlThani_ يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/JGHjmqe2gg — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 15, 2024

وبحثا “مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة”، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، محادثات توصف بـ”الحاسمة”، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل وحماس.

ويشارك في المفاوضات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” دافيد برنياع.

بينما رفضت حماس المشاركة، طالبت مع فصائل أخرى بإلزام تل أبيب بما اتُفق عليه في يوليو/ تموز الماضي، استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/ أيار الماضي، الذي اقترحته تل أبيب ووافقت عليه حماس وقتها، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)