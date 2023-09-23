وزيرة أسترالية: صراع القوى العظمى “تهديد وجودي” للعالم بأسره

أنقرة: دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، السبت، إلى إصلاح الأمم المتحدة، محذرة من أن صراع القوى العظمى يشكل “تهديدا وجوديا” للعالم بأسره.

وفي خطابها أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، قالت وونغ: “في كثير من الأحيان، تتحمل الدول الصغيرة، التي تبعد مسافات شاسعة عن القوى الكبرى، وطأة السباق على الهيمنة، حيث يلقي إرث تلك المنافسات بظلالها عبر الأجيال”.

ودعت الوزيرة الأسترالية إلى إصلاحات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة إنه “يجب ضمان تمثيل أكبر لإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك المقاعد الدائمة للهند واليابان”.

وأضافت: “علينا أن نطالب بالمزيد من الأعضاء الدائمين، بما في ذلك فرض قيود على استخدام حق النقض”.

كما حذرت أن صراع القوى العظمى يشكل “تهديدا وجوديا” للعالم بأسره.

وفيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، طالبت وونغ برد مشترك ضد موسكو. وأوضحت أن موسكو تعطي وعودا بتقديم الحبوب إلى الدول الضعيفة، إلا أنها بالوقت نفسه تدمر صوامع الحبوب الأوكرانية على طول ساحل البحر الأسود.

واختتمت حديثها قائلة “إذا ترددنا في ردنا على الغزو الروسي لأوكرانيا فسنكون بذلك نقر بالانتهاكات الأساسية للقانون الدولي”.

(الأناضول)