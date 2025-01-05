وزيرة ألمانية: الحكومة ستعيد تقييم وضع 300 ألف لاجئ سوري.. وخطة شاملة ستطبق قريبا

برلين- “القدس العربي”:

في خطوة تترجم تأثير التطورات السياسية الكبرى في سوريا على اللاجئين في الخارج، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن خطة شاملة لإعادة النظر في وضع اللاجئين السوريين بألمانيا.

الخطوة التي تأتي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، قد تؤدي إلى فقدان نحو 300 ألف سوري وضع الحماية الخاص بهم إذا استمرت الأوضاع في سوريا بالتحسن.

خطة تشمل 975 ألف سوري

وفقا لمجلة شبيغل، يعيش في ألمانيا حاليا نحو 975 ألف لاجئ سوري، تبعا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024. من بين هؤلاء، يحصل حوالي 300 ألف شخص على وضع الحماية الثانوية، الذي يُمنح لمن لا يستطيع العودة بسبب النزاعات أو المخاطر في وطنهم.

وأوضحت فيزر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيبدأ في مراجعة شاملة لوضع الحماية الممنوح للسوريين. وقالت: “إذا تأكدنا من استقرار الوضع الأمني في سوريا، سنعمل على رفع الحماية عن الأشخاص الذين لم تعد لديهم أسباب قانونية للبقاء”.

تصنيف اللاجئين: معايير الإقامة والعودة

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية نشر الأحد: “بحسب ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا”.

وقالت فيزر: “نركز بشكل خاص على قضايا الأمن”. وأضافت أن الحكومة الألمانية تنسق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين. أما الخطة التي طرحتها الوزيرة وضعت اللاجئين في ثلاث فئات رئيسية.

المندمجون في المجتمع الألماني

أشارت فيزر إلى أن السوريين الذين تعلموا اللغة الألمانية، يعملون أو يدرسون، والذين أسسوا حياتهم في ألمانيا، سيتمكنون من الاحتفاظ بإقامتهم. وقالت: “من نجح في بناء حياته هنا، فهو جزء من مجتمعنا وله مكانه في ألمانيا”.

الراغبون في العودة الطوعية

سيتم تعزيز برامج العودة الطوعية، وتوفير الدعم المالي واللوجستي للراغبين في العودة إلى سوريا. وقالت فيزر إن الحكومة الألمانية تعمل على توسيع برنامج العودة لتشجيع المزيد من اللاجئين على اتخاذ هذه الخطوة.

مرتكبو الجرائم والمخالفات

أكدت الوزيرة أن من تثبت إدانتهم بجرائم جنائية أو أولئك الذين يحملون أفكارا متطرفة سيتم ترحيلهم فور توفر الظروف المناسبة في سوريا. وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية وسّعت الأدوات القانونية لتسريع عمليات الترحيل.

تعمل الحكومة الألمانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشركاء أوروبيين ودوليين للحصول على تقييم شامل للوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد. وقالت فيزر: “نركز على قضايا الأمن والاستقرار، ونعمل على ضمان أن تكون العودة ممكنة وآمنة لأولئك الذين يرغبون في ذلك”.

رغم وجود أمل في استقرار سوريا، تبقى التحديات كبيرة. من جهة، فإن عملية إعادة الإعمار تتطلب جهودا دولية هائلة، ومن جهة أخرى، تظل سلامة العائدين موضع قلق.

أشارت فيزر إلى أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة لإعادة الأمل للشعب السوري. وأضافت: “إذا أصبحت سوريا آمنة ومستقرة، سيكون بإمكان الكثير من اللاجئين العودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة بنائه”.

بين أرقام اللاجئين الكبيرة والتحديات السياسية المستمرة، تمثل خطة ألمانيا لإعادة تقييم أوضاع اللاجئين السوريين خطوة حاسمة في إدارة ملف الهجرة. بينما تتجه الأنظار نحو استقرار سوريا.