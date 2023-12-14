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وزيرة ألمانية تلغي رحلتها إلى إسرائيل بسبب إغلاق مطار جنيف

منذ ساعتين

صورة من الأرشيف لوزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه- رويترز

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جنيف: ألغت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه رحلة إلى إسرائيل بسبب إغلاق مطار جنيف يوم الأربعاء.

وانتظرت الوزيرة ثلاث ساعات في جنيف لمغادرتها المقررة إلى تل أبيب، بحسب متحدثة باسمها، ما أدى في النهاية إلى الإلغاء.

وكانت شولتسه ترغب في التحدث إلى ممثلين عن كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية حول مشاريع التنمية. وكانت قد شاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف يوم الأربعاء. وقالت المتحدثة إن شولتسه ستعود إلى برلين.

وقبل أن تغادر شولتسه، انزلقت طائرة خاصة عن المدرج الوحيد وعلقت في الوحل. وكان لا بدّ من انتشالها برافعة، وفقاً لمتحدث باسم المطار. ولم يصب أحد في الحادث.

وتأثرت نحو 100 رحلة جوية بالإغلاق، حيث ألغيت رحلات المغادرة، وجرى تحويل وجهة أو إلغاء رحلات الوصول إلى جنيف.

(د ب أ)

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